Министерство по делам молодежи Дагестана организовало питание для участников субботника в Махачкале

«Больше 1000 человек участвовали в организации горячего питания для тех людей, которые работали на пользу нашей столицы. Утром был организован завтрак, а потом, перед отъездом, обед. Благодарю и тех, кто участвовал в организации питания, и, конечно, тех, кто с раннего утра занимался вывозом мусора» прокомментировал глава министерства по делам молодёжи Камил Саидов.