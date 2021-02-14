«Больше 1000 человек участвовали в организации горячего питания для тех людей, которые работали на пользу нашей столицы. Утром был организован завтрак, а потом, перед отъездом, обед. Благодарю и тех, кто участвовал в организации питания, и, конечно, тех, кто с раннего утра занимался вывозом мусора» прокомментировал глава министерства по делам молодёжи Камил Саидов.
Министерство по делам молодежи Дагестана организовало питание для участников субботника в Махачкале
- Автор Хадижат
- 14 февраля, 2021. Воскресенье 09:33
Министерство по делам молодёжи Дагестана организовало горячее питание для участников общереспубликанского субботника по вывозу мусора, который состоялся в субботу, 13 февраля в Махачкале, - сообщает сетевое издание "Мирмол".
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