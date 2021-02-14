«Махачкала наша столица, сердце Республики Дагестан, потому мы приехали на помощь. Я, мои соратники и товарищи, приехали с той целью, чтоб привести нашу столицу в соответствующий вид. Чрезвычайно много ребят проявили желание поучаствовать в уборке. Под нашим управлением работает 6 единиц техники, также приблизительно 50 человек» прокомментировал глава города Буйнакска Нургудаев Исламудин.
Буйнакск принял участие в масштабном субботнике в Махачкале
- Автор Хадижат
- 14 февраля, 2021. Воскресенье 00:26
13 февраля, в Махачкале состоялся общереспубликанский субботник под управлением руководителя республики Сергея Меликова, который был призван очистить город от мусора.
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