ЗАМАНА - Буйнакск принял участие в масштабном субботнике в Махачкале

Буйнакск принял участие в масштабном субботнике в Махачкале

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14 февраля, 2021. Воскресенье 00:26
Буйнакск принял участие в масштабном субботнике в Махачкале

13 февраля, в Махачкале состоялся общереспубликанский субботник под управлением руководителя республики Сергея Меликова, который был призван очистить город от мусора.

Буйнакск принял участие в масштабном субботнике в Махачкале
Общество

«Махачкала наша столица, сердце Республики Дагестан, потому мы приехали на помощь. Я, мои соратники и товарищи, приехали с той целью, чтоб привести нашу столицу в соответствующий вид. Чрезвычайно много ребят проявили желание поучаствовать в уборке. Под нашим управлением работает 6 единиц техники, также приблизительно 50 человек» прокомментировал глава города Буйнакска Нургудаев Исламудин.

 

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