Буйнакск принял участие в масштабном субботнике в Махачкале

13 февраля, в Махачкале состоялся общереспубликанский субботник под управлением руководителя республики Сергея Меликова, который был призван очистить город от мусора.

«Махачкала наша столица, сердце Республики Дагестан, потому мы приехали на помощь. Я, мои соратники и товарищи, приехали с той целью, чтоб привести нашу столицу в соответствующий вид. Чрезвычайно много ребят проявили желание поучаствовать в уборке. Под нашим управлением работает 6 единиц техники, также приблизительно 50 человек» прокомментировал глава города Буйнакска Нургудаев Исламудин.