ЗАМАНА - В 2020 году в Дагестане заложено более 1200 гектаров новых садов

В 2020 году в Дагестане заложено более 1200 гектаров новых садов

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13 февраля, 2021. Суббота 20:56
В 2020 году в Дагестане заложено более 1200 гектаров новых садов

Министр сельского хозяйства РФ Джамбула Хатуов провел 12 февраля, в режиме видеоконференцсвязи заседание рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства в Российской Федерации.

В 2020 году в Дагестане заложено более 1200 гектаров новых садов
Общество

Подчеркнём, что площадь садов в Республике Дагестан к началу текущего года составляет 28,9 тысяч гектаров, из которых свыше 21,4 тысяч га в плодоносящем возрасте. Кроме того в республике их количество свыше 3,7 тысяч га интенсивных садов, также плодоносящих 942 гектара. В 2020 году в Республике Дагестан собрано 182 тысячи тонн плодов. При плановом индикаторе в 866 га в нашей республике заложено 1207 гектаров новых садов, также 686 га интенсивного типа. В последние несколько лет через механизм субсидирования правительство интенсивно провоцирует привлечение вложений в направление садоводства. Уточним, что наиболее сильный интерес у финансистов проявляется к закладке интенсивных и суперинтенсивных плодовых насаждений. 

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