Более 2300 дагестанских учеников принимают участие в региональном этапе ВОШ

Уточним, что данная олимпиада проводится по двадцати четырем предметам. Самое большое число участвующих зафиксировано на олимпиадах по химии, биологии, физике и математике.

Дагестанский этап ВСОШ-2021 проходит на семи площaдкaх c выпoлнeниeм всex сaнитapнo-эпидeмиoлoгичeских рeкoмeндaций Рoспoтрeбнaдзoрa. Закончится региональный этап 25 февраля олимпиадой по иностранным языкам (испанский, итальянский и китайский).

Школьники, которые набрали высшие баллы, станут участниками федерального этапа. Подчеркнём, что победители всероссийского этапа олимпиады имеют возможность поступить в институт (по профилю олимпиады) без сдачи Единого Государственного Экзамена и каких-либо дополнительных вступительных испытаний.