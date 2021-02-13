Дагестанский этап ВСОШ-2021 проходит на семи площaдкaх c выпoлнeниeм всex сaнитapнo-эпидeмиoлoгичeских рeкoмeндaций Рoспoтрeбнaдзoрa. Закончится региональный этап 25 февраля олимпиадой по иностранным языкам (испанский, итальянский и китайский).
Школьники, которые набрали высшие баллы, станут участниками федерального этапа. Подчеркнём, что победители всероссийского этапа олимпиады имеют возможность поступить в институт (по профилю олимпиады) без сдачи Единого Государственного Экзамена и каких-либо дополнительных вступительных испытаний.
Более 2300 дагестанских учеников принимают участие в региональном этапе ВОШ
- Автор Хадижат
- 13 февраля, 2021. Суббота 20:27
Уточним, что данная олимпиада проводится по двадцати четырем предметам. Самое большое число участвующих зафиксировано на олимпиадах по химии, биологии, физике и математике.
Дагестанский этап ВСОШ-2021 проходит на семи площaдкaх c выпoлнeниeм всex сaнитapнo-эпидeмиoлoгичeских рeкoмeндaций Рoспoтрeбнaдзoрa. Закончится региональный этап 25 февраля олимпиадой по иностранным языкам (испанский, итальянский и китайский).
Последнее от Хадижат
- В 2020 году в Дагестане заложено более 1200 гектаров новых садов
- Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей
- Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева со 100-летним юбилеем с образования ДАССР
- Сергей Меликов почтил память Героя России Магомеда Нурбагандова в его родном селе
- В России обновят портал госуслуг