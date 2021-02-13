ЗАМАНА - Более 2300 дагестанских учеников принимают участие в региональном этапе ВОШ

Более 2300 дагестанских учеников принимают участие в региональном этапе ВОШ

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13 февраля, 2021. Суббота 20:27
Более 2300 дагестанских учеников принимают участие в региональном этапе ВОШ

Уточним, что данная олимпиада проводится по двадцати четырем предметам. Самое большое число участвующих зафиксировано на олимпиадах по химии, биологии, физике и математике.

Более 2300 дагестанских учеников принимают участие в региональном этапе ВОШ
Общество

Дагестанский этап ВСОШ-2021 проходит на семи площaдкaх c выпoлнeниeм всex сaнитapнo-эпидeмиoлoгичeских рeкoмeндaций Рoспoтрeбнaдзoрa. Закончится региональный этап 25 февраля олимпиадой по иностранным языкам (испанский, итальянский и китайский).
Школьники, которые набрали высшие баллы, станут участниками федерального этапа. Подчеркнём, что победители всероссийского этапа олимпиады имеют возможность поступить в институт (по профилю олимпиады) без сдачи Единого Государственного Экзамена и каких-либо дополнительных вступительных испытаний.

 

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