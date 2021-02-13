На встрече с профессорско-преподавательским составом основатель вуза, академик Гамид Бучаев поздравил сотрудников с юбилеем и пожелал им научных и педагогических достижений.
В свою очередь, ректор университета Яхья Бучаев поблагодарил коллег за их вклад в развитие ДГУНХ. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.
Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей
- Автор Хадижат
- 13 февраля, 2021. Суббота 20:13
В пятницу, 12 февраля в Махачкале прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летнему юбилею Дагестанского государственного университета народного хозяйства.
На встрече с профессорско-преподавательским составом основатель вуза, академик Гамид Бучаев поздравил сотрудников с юбилеем и пожелал им научных и педагогических достижений.
Последнее от Хадижат
- Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева со 100-летним юбилеем с образования ДАССР
- Сергей Меликов почтил память Героя России Магомеда Нурбагандова в его родном селе
- В России обновят портал госуслуг
- У портала «Госуслуги» появятся мобильные приложения
- В HBO прокомментировали запуск сериала по вселенной «Гарри Поттера»