ЗАМАНА - Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей

Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей

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13 февраля, 2021. Суббота 20:13
Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей

В пятницу, 12 февраля в Махачкале прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летнему юбилею Дагестанского государственного университета народного хозяйства.

Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей
Общество

На встрече с профессорско-преподавательским составом основатель вуза, академик Гамид Бучаев поздравил сотрудников с юбилеем и пожелал им научных и педагогических достижений.
В свою очередь, ректор университета Яхья Бучаев поблагодарил коллег за их вклад в развитие ДГУНХ. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.

 

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