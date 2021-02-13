Дагестанский государственный университет народного хозяйства отпраздновал 30-летний юбилей

На встрече с профессорско-преподавательским составом основатель вуза, академик Гамид Бучаев поздравил сотрудников с юбилеем и пожелал им научных и педагогических достижений.

В свою очередь, ректор университета Яхья Бучаев поблагодарил коллег за их вклад в развитие ДГУНХ. Продолжилось мероприятие праздничным концертом.