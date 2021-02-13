ЗАМАНА - Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева со 100-летним юбилеем с образования ДАССР

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева со 100-летним юбилеем с образования ДАССР

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13 февраля, 2021. Суббота 19:53
Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева со 100-летним юбилеем с образования ДАССР

В пятницу, 12 февраля, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова встретился с народным артистом СССР и РСФСР, дагестанским композитором Мурадом Кажлаевым.

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил Мурада Кажлаева со 100-летним юбилеем с образования ДАССР
Общество

В рамках встречи, Муслим Телякавов передал знаменитому дагестанцу поздравительный адрес от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по случаю празднования 100-летнего юбилея с образования ДАССР. В поздравительном адресе глава Дагестана отметил особенный вклад Мурада Кажлаева в развитие музыкальной культуры, а также его многочисленные заслуги в сфере общественной и государственной деятельности.

Подчеркнем, что в текущем году Мурад Кажалев, один из основателей профессиональной музыки в республике, отметил 90-летний юбилей.

 

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