ЗАМАНА - В России обновят портал госуслуг

В России обновят портал госуслуг

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13 февраля, 2021. Суббота 08:34
В России обновят портал госуслуг

Новая версия портала государственных услуг будет представлена пользователям в марте текущего года. Уже сначала апреля на площадке запланирован пуск новой системы поиска голосового ассистента.

В России обновят портал госуслуг
Общество

«До конца марта на новую площадку Государственных услуг будет переведено 20 нужных услуг, а к концу года больше 100. Подчеркну, что переход на новый портал будет бесшовным и неприметным для пользователей, услуги будут доступны при помощи уже имеющейся учетной записи», сообщил заместитель премьер-министра Рф Дмитрий Чернышенко.
Также он отметил, что портал будет соответствовать всем передовым требованиям в сфере информационной безопасности.

 

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