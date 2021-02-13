«До конца марта на новую площадку Государственных услуг будет переведено 20 нужных услуг, а к концу года больше 100. Подчеркну, что переход на новый портал будет бесшовным и неприметным для пользователей, услуги будут доступны при помощи уже имеющейся учетной записи», сообщил заместитель премьер-министра Рф Дмитрий Чернышенко.
Также он отметил, что портал будет соответствовать всем передовым требованиям в сфере информационной безопасности.
В России обновят портал госуслуг
- Автор Хадижат
- 13 февраля, 2021. Суббота 08:34
Новая версия портала государственных услуг будет представлена пользователям в марте текущего года. Уже сначала апреля на площадке запланирован пуск новой системы поиска голосового ассистента.
«До конца марта на новую площадку Государственных услуг будет переведено 20 нужных услуг, а к концу года больше 100. Подчеркну, что переход на новый портал будет бесшовным и неприметным для пользователей, услуги будут доступны при помощи уже имеющейся учетной записи», сообщил заместитель премьер-министра Рф Дмитрий Чернышенко.