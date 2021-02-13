В России обновят портал госуслуг

«До конца марта на новую площадку Государственных услуг будет переведено 20 нужных услуг, а к концу года больше 100. Подчеркну, что переход на новый портал будет бесшовным и неприметным для пользователей, услуги будут доступны при помощи уже имеющейся учетной записи», сообщил заместитель премьер-министра Рф Дмитрий Чернышенко.

Также он отметил, что портал будет соответствовать всем передовым требованиям в сфере информационной безопасности.