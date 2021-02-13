У портала «Госуслуги» появятся мобильные приложения

Программы для телефона по предоставлению государственных услуг в сфере здоровья, недвижимого имущества и авто проходят тестирование и планируются к запуску, сообщил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко.

«Госуслуги это понятный и современный процесс, удобный для граждан. На данный момент, перед запуском приложения мы тестируем его работу по решению самых разных вопросов населения. Идет речь о таковых программах для телефона, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», сообщил Дмитрий Чернышенко.

Жители некоторых домов Московской области уже пробуют программа для телефона «Дом» в действии. При помощи сервиса, пользователи имеют возможность проводить голосование собственников жилья, разговаривать в чате с жильцами и управляющей компанией, а также решать другие вопросы.