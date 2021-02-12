ЗАМАНА - Союз женщин Дагестана подвел итоги работы

Союз женщин Дагестана подвел итоги работы

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12 февраля, 2021. Пятница 17:25
Союз женщин Дагестана подвел итоги работы

О том насколько можно считать удачной работу, проведеную в прошлом году и какие задачи стоят перед организацией на текущий год обсудили на прошедшей конференции Союза женщин Республики Дагестан.

Защита материнства, отцовства и детства, укрепление и поддержка института семьи вот главные наиважнейшие направления в деятельности союза.
Общественное объединение оказывает активную поддержку социальным начинаниям, принимает участие в реализации национальных проектов по вопросам демографии, здравоохранения, образования, экологии и культуры. Так же большая работа проводится в сфере противодействия распространения и употребления наркотических средств. Особенное внимание организации в текущем году планируется уделить работе с семьями, с целью профилактики и предупреждения проявления агрессии и насилия.

 

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