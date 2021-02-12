Союз женщин Дагестана подвел итоги работы

О том насколько можно считать удачной работу, проведеную в прошлом году и какие задачи стоят перед организацией на текущий год обсудили на прошедшей конференции Союза женщин Республики Дагестан.

Защита материнства, отцовства и детства, укрепление и поддержка института семьи вот главные наиважнейшие направления в деятельности союза.

Общественное объединение оказывает активную поддержку социальным начинаниям, принимает участие в реализации национальных проектов по вопросам демографии, здравоохранения, образования, экологии и культуры. Так же большая работа проводится в сфере противодействия распространения и употребления наркотических средств. Особенное внимание организации в текущем году планируется уделить работе с семьями, с целью профилактики и предупреждения проявления агрессии и насилия.