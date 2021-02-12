ЗАМАНА - Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов освобождён в зале суда

Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов освобождён в зале суда

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12 февраля, 2021. Пятница 16:37
Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов освобождён в зале суда

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор по делу бывшего руководителя Минздрава Республики Дагестан.

Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов освобождён в зале суда
Общество

Танка Ибрагимов признан виновным в растрате 1,5 миллионов рублей и осужден к 1 году и 4 месяцам заключения в исправительном учреждении с общим режимом. Его освободили в зале суда, так как было зачтено время его пребывания под стражей и под домашним арестом.

 

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