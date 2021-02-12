Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов освобождён в зале суда

Танка Ибрагимов признан виновным в растрате 1,5 миллионов рублей и осужден к 1 году и 4 месяцам заключения в исправительном учреждении с общим режимом. Его освободили в зале суда, так как было зачтено время его пребывания под стражей и под домашним арестом.