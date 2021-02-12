ЗАМАНА - В Хасавюрте провели конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

В Хасавюрте провели конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

Автор
12 февраля, 2021. Пятница 16:16
В Хасавюрте провели конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

В Хасавюрте прошел  конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР «Пою мою республику».

В Хасавюрте провели конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР
Общество

В рамках мероприятия в коллеже сферы услуг, учащимся рассказали об истории становления и развития республики Дагестан.
Студенты колледжа представали свои видеопроезентации и доклады, посвященные природе Дагестана и выдающимся личностям, прославившим родной край.
Отметим, нынешний год своим Указом врио Главы Дагестана объявлен Годом 100-летия ДАССР. В течение всего периода в республике будут организованы мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top