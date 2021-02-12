В рамках мероприятия в коллеже сферы услуг, учащимся рассказали об истории становления и развития республики Дагестан.
Студенты колледжа представали свои видеопроезентации и доклады, посвященные природе Дагестана и выдающимся личностям, прославившим родной край.
Отметим, нынешний год своим Указом врио Главы Дагестана объявлен Годом 100-летия ДАССР. В течение всего периода в республике будут организованы мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.
В Хасавюрте провели конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР
- Автор Хадижат
- 12 февраля, 2021. Пятница 16:16
В Хасавюрте прошел конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР «Пою мою республику».
В рамках мероприятия в коллеже сферы услуг, учащимся рассказали об истории становления и развития республики Дагестан.
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