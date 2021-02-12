В Хасавюрте провели конкурс, приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

В рамках мероприятия в коллеже сферы услуг, учащимся рассказали об истории становления и развития республики Дагестан.

Студенты колледжа представали свои видеопроезентации и доклады, посвященные природе Дагестана и выдающимся личностям, прославившим родной край.

Отметим, нынешний год своим Указом врио Главы Дагестана объявлен Годом 100-летия ДАССР. В течение всего периода в республике будут организованы мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.