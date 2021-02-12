ЗАМАНА - Махачкалинцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусора во дворах

Махачкалинцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусора во дворах

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12 февраля, 2021. Пятница 15:52
Махачкалинцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусора во дворах

Как сообщил заместитель директора МБУ "Махачкала-1" Арслан Абдурахманов, горожане могут оставлять заявки на вывоз мусора со своих дворов в социальных сетях

Махачкалинцев просят сообщать о проблемах с вывозом мусора во дворах
Общество

"Мы монитором каждый двор, смотрим, где у нас есть большие завалы и стараемся их ликвидировать. Но, мы физически не успеваем этого делать и просим вас на нашей странице указывать свои адреса, чтобы мы могли оперативно подъехать, забрать мусор и также есть просьба весь мусор, что вы выносите на улицу. Выкидывать в баки, а не класть рядом. Сегодня у нас есть возможность вывозить это, есть оборудование. Также мы просим не оставлять машины у баков, чтобы мы имели беспрепятственный доступ к бакам", - обратился Абдурахманов к жителям города.

 

 

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