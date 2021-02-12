В Табасаранском районе откроют 17 новых центров "Точка роста"

В Табасаранском районе в этом году запланировано открытие семнадцати новых центров «Точка Роста» в средних общеобразовательных учреждениях.

В районе уже удачно работают шесть подобных Центров, имеющих цифровой и гуманитарный профиль.

На этот раз, работа новых образовательных площадок охватит естественно-научные и технологические предметы:

«Биология», «Химия», «Физика» и «Технология».

Оборудование, расходные материалы и средства обучения школы получат за счет субсидий из Федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» и «Современная школа».