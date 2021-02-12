ЗАМАНА - В Табасаранском районе откроют 17 новых центров "Точка роста"

В Табасаранском районе откроют 17 новых центров "Точка роста"

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12 февраля, 2021. Пятница 15:05
В Табасаранском районе откроют 17 новых центров &quot;Точка роста&quot;

В Табасаранском районе в этом году запланировано открытие семнадцати новых центров «Точка Роста» в средних общеобразовательных учреждениях.

В Табасаранском районе откроют 17 новых центров "Точка роста"
Общество

В районе уже удачно работают шесть подобных Центров, имеющих цифровой и гуманитарный профиль.
На этот раз, работа новых образовательных площадок охватит естественно-научные и технологические предметы:
«Биология», «Химия», «Физика» и «Технология».
Оборудование, расходные материалы и средства обучения школы получат за счет субсидий из Федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» и «Современная школа».

 

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