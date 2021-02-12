Сергей Меликов возложил цветы к памятнику Героя России Магомеда Нурбагандова

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сегодня находится с рабочей поездкой в Сергокалинском районе. В первую очередь, глава Дагестана посетил Центральный парк, находящийся в Сергокала и возложил цветы к памятнику Героя России Магомеда Нурбагандова.

Сергей Меликов также побывал в Сергокалинской средней общеобразовательной школе №2, которая носит имя своего выпускника. Руководителя республики сопровождали глава Сергокалинского района Магомед Омаров и отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов.

Напомним, имя лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова стала широко известна после того, как в июле 2016 года Магомед и его двоюродный брат Абдурашид Нурбагандов оказались убиты в Сергокалинском лесу группой боевиков.

Тогда, будущий Герой России, не струсив под дулом автомата обратился к своим коллегам и землякам и произнес фразу, ставшую крылатой: «Работайте, братья!»