ЗАМАНА - На главу Кизряского района завели пять уголовных дел

На главу Кизряского района завели пять уголовных дел

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12 февраля, 2021. Пятница 10:37
На главу Кизряского района завели пять уголовных дел

Согласно сведениям ТАСС, Александр Погорелов будучи руководителем села Южное Кизлярского района выдал местным жителям пять участков за денежные средства.

На главу Кизряского района завели пять уголовных дел
Общество

Как сообщает издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сумма взяток за участки общей площадью 3 тыс. кв. м. составила 30-60 тысяч рублей.

 

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