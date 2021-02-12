Как сообщает издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сумма взяток за участки общей площадью 3 тыс. кв. м. составила 30-60 тысяч рублей.
На главу Кизряского района завели пять уголовных дел
- Автор Арслан
- 12 февраля, 2021. Пятница 10:37
Согласно сведениям ТАСС, Александр Погорелов будучи руководителем села Южное Кизлярского района выдал местным жителям пять участков за денежные средства.
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