Но, в половине случаев владельцы домов отказались впускать служащих газовых служб. В числе нередких нарушений, определенных в столице Республики Дагестан, шланговое подключение, отсутствие тяги в дымоходах, внедрение несертифицированного газового оборудования.
Газовики Махачкалы заявили о том, что горожане не впускают их в свои домовладения
- Автор Хадижат
- 12 февраля, 2021. Пятница 08:48
По данным Газпром газораспределение Махачкала, компания проверила состояние газового хозяйства в 172 многоэтажных домах, - сообщает сетевое издание "Мирмол".
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