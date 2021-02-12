Газовики Махачкалы заявили о том, что горожане не впускают их в свои домовладения

Автор Хадижат

По данным Газпром газораспределение Махачкала, компания проверила состояние газового хозяйства в 172 многоэтажных домах, - сообщает сетевое издание "Мирмол".