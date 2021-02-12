ЗАМАНА - Газовики Махачкалы заявили о том, что горожане не впускают их в свои домовладения

Газовики Махачкалы заявили о том, что горожане не впускают их в свои домовладения

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12 февраля, 2021. Пятница 08:48
Газовики Махачкалы заявили о том, что горожане не впускают их в свои домовладения

По данным Газпром газораспределение Махачкала, компания проверила состояние газового хозяйства в 172 многоэтажных домах, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

Газовики Махачкалы заявили о том, что горожане не впускают их в свои домовладения
Общество

Но, в половине случаев владельцы домов отказались впускать служащих газовых служб. В числе нередких нарушений, определенных в столице Республики Дагестан, шланговое подключение, отсутствие тяги в дымоходах, внедрение несертифицированного газового оборудования.

 

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