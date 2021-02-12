Магомедали Магомедова поздравили со 100-летием со дня образования ДАССР

Врио заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов и заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов в четверг, 11 февраля посетили Почётного Председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова и передали ему поздравительный адрес от имени Врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по случаю празднования 1OO-летнего юбилея с образования ДАССР.

Анатолий Карибов и Муслим Телякавов поздравили Магомедали Магомедова с принципиальным для всей республики событием, отметив его вклад в развитие экономики и социального сектора Республики Дагестан, в становление и укрепление российской и дагестанской государственности. Магомедали Магомедов в ответном слове выразил благодарность за проявленное уважение и внимание, а также поздравил всех жителей республики с юбилеем.

Стоит отметить, Дагестанская АССР просуществовала 73 года. В 1994 году была принята новая Конституция, название стало звучать как Республика Дагестан.

В текущем году, поздравления по случаю празднования 1OO-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики будут направлены ряду видных деятелей республики, чей вклад в ее развитие сыграл свою немаловажную роль.