В Махачкале почтили память кавалера ордена Мужества Марата Молчанова

Марат– выпускник школы №46 города Махачкалы. После школы он отправился в армию и был направлен в «горячую точку» Аргунское ущелье. 11 февраля 2000 года в столкновении с боевиками он подорвался на мине-ловушке, спасая товарищей. За стойкость и героизм, а также смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом Президента России рядовой Марат Молчанов был посмертно награжден орденом Мужества.

В школе, в которой учился юноша, установлена мемориальная доска и создан музей, где теперь хранится главная реликвия орден Мужества, которую мать Марата Наталья Молчанова передала школьному музею. Почтить память героя пришли врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов, заместитель министра науки и образования Ширали Алиев, начальник управления образования города Махачкалы Вадим Дибияев и другие.

Мать Марата, Наталья Молчанова поблагодарила всех, кто посчитал необходимым провести этот день в воспоминаниях о ее сыне. Марат не дожил до своего 19 дня рождения ровно два дня. «Я не могу сказать, что в моей жизни память о Марате или боль от его утраты ослабевает с годами. Нет, этого не происходит. И наверно, не произойдет никогда. Я хочу сказать что мой сын, мой единственный сын погиб как мужчина. Как герой. Он пожертвовал своей жизнью ради мира, ради согласия, ради будущего. Я очень им горжусь» Также Наталья Молчанова поблагодарила понимание, за доброту и участие руководителю Дагестана Сергея Меликова.