В Дагестане разработан план озеленения Дербента

Уточним, что в городе всего 10 парков разной площади. Соотношение количества жителей к площади зеленых насаждений является ниже допустимой нормы. Как сообщает сетевое издание "Мирмол", комитет видит особую необходимость в проведении озеленения территорий города с использованием многолетних растений, что с экономической точки зрения будет для города более эффективно.