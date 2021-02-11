ЗАМАНА - В Дагестане разработан план озеленения Дербента

В Дагестане разработан план озеленения Дербента

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11 февраля, 2021. Четверг 17:34
В Дагестане разработан план озеленения Дербента

Главархитектура Республики Дагестан разработала систему озеленения Дербента с учётом его географических и погодных особенностей.

В Дагестане разработан план озеленения Дербента
Общество

Уточним, что в городе  всего 10 парков разной площади. Соотношение количества жителей к площади зеленых насаждений является ниже допустимой нормы. Как сообщает сетевое издание "Мирмол", комитет видит особую необходимость в проведении  озеленения территорий города с использованием многолетних растений, что с экономической точки зрения будет для города более эффективно. 

 

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