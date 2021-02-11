Как сообщает пресс-центр регионального отделения Общероссийского народного фронта, дети обратились с этой просьбой к Президенту, в рамках прямой линии пожаловавшись, что испытывают трудности в обучении, в связи с переходом на дистанционный формат образования. Подарки детям вручил эксперт регионального Общероссийского народного фронта Осман Булатов.
Дагестанские школьники получили подарки от Владимира Путина
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 16:57
Ученица 7 класса Сабина Расулова из Дагестанских Огней и второклассник Владимир Магомедов из села Новочуртах Новолакского района получили в подарок компьютер и планшет от Владимира Путина.
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