ЗАМАНА - Дагестанские школьники получили подарки от Владимира Путина

Дагестанские школьники получили подарки от Владимира Путина

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11 февраля, 2021. Четверг 16:57
Дагестанские школьники получили подарки от Владимира Путина Дагестанские школьники получили подарки от Владимира Путина

Ученица 7 класса Сабина Расулова из Дагестанских Огней и второклассник Владимир Магомедов из села Новочуртах Новолакского района получили в подарок компьютер и планшет от Владимира Путина.

Дагестанские школьники получили подарки от Владимира Путина
Общество

Как сообщает пресс-центр регионального отделения Общероссийского народного фронта, дети обратились с этой просьбой к Президенту, в рамках прямой линии пожаловавшись, что испытывают трудности в обучении, в связи с переходом на дистанционный формат образования. Подарки детям вручил эксперт регионального Общероссийского народного фронта Осман Булатов.

 

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