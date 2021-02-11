В Дагестане не будут поднимать тариф на вывоз мусора

Врио Главы Дагестана отметил, что почти в ручном режиме в Махачкале и Каспийске удалось решить некоторые проблемы с вывозом мусора, но ситуация нуждается в более стабильных результатах.

«Нам нужно перейти к системной работе по вывозу отходов, не только по крупным городам, но и всей республики», сказал Меликов.

Также, в рамках совещания было озвучена что тариф на вывоз мусора для двух новых операторов будет установлен не позднее 1 марта. Руководитель республиканской службы по тарифам РД Камиль Алигалбацев уточнил, что расчёт будет производиться по схемам 2020 года.