ЗАМАНА - В Дагестане не будут поднимать тариф на вывоз мусора

В Дагестане не будут поднимать тариф на вывоз мусора

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11 февраля, 2021. Четверг 16:37
В Дагестане не будут поднимать тариф на вывоз мусора

В рамках совещания  по вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами, Сергей Меликов отметил необходимость сконцентрироваться на задачах, поставленных сегодня перед властью.

В Дагестане не будут поднимать тариф на вывоз мусора
Общество

Врио Главы Дагестана отметил, что почти в ручном режиме в Махачкале и Каспийске удалось решить некоторые проблемы с вывозом мусора, но ситуация нуждается в более стабильных результатах.
«Нам нужно перейти к системной работе по вывозу отходов, не только по крупным городам, но и всей республики», сказал Меликов.
Также, в рамках совещания было озвучена что тариф на вывоз мусора для двух новых операторов будет установлен не позднее 1 марта.  Руководитель республиканской службы по тарифам РД Камиль Алигалбацев уточнил, что расчёт будет производиться по схемам 2020 года.

 

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