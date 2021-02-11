ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил ключи от квартиры матери кавалера ордена Мужества Марата Молчанова

Сергей Меликов вручил ключи от квартиры матери кавалера ордена Мужества Марата Молчанова

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11 февраля, 2021. Четверг 15:48
Сергей Меликов вручил ключи от квартиры матери кавалера ордена Мужества Марата Молчанова

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сегодня встретился и вручил ключи от квартиры Наталье Молчановой матери трагически погибшего при исполнении воинского долга в 2000 году кавалера ордена Мужества Марата Молчанова.

Сергей Меликов вручил ключи от квартиры матери кавалера ордена Мужества Марата Молчанова
Общество

Недвижимость была приобретена за счет средств из резервного фонда Правительства РД. Напомним, Марат Молчанов родился и вырос в столице Республики Дагестан. Проходя службу в армии, юноша был направлен в «горячую точку» Аргунское ущелье на территории Чеченской Республики.
За два дня до своего 19-летия, молодой человек подорвался на мине-ловушке.
Указом Президента Российской Федерации Марат Молчанов был удостоен высочайшей государственной заслуги ордена Мужества (посмертно). Однако, родные бойца восемнадцать лет не могли получить награду. Причина банальная оплошность, допущенная в написании фамилии героя. В прошлом году, имя кавалера ордена Мужества Марата Молчанова было присвоено его родной 46-й школе Махачкалы.

 

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