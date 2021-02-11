Сергей Меликов вручил ключи от квартиры матери кавалера ордена Мужества Марата Молчанова

Недвижимость была приобретена за счет средств из резервного фонда Правительства РД. Напомним, Марат Молчанов родился и вырос в столице Республики Дагестан. Проходя службу в армии, юноша был направлен в «горячую точку» Аргунское ущелье на территории Чеченской Республики.

За два дня до своего 19-летия, молодой человек подорвался на мине-ловушке.

Указом Президента Российской Федерации Марат Молчанов был удостоен высочайшей государственной заслуги ордена Мужества (посмертно). Однако, родные бойца восемнадцать лет не могли получить награду. Причина банальная оплошность, допущенная в написании фамилии героя. В прошлом году, имя кавалера ордена Мужества Марата Молчанова было присвоено его родной 46-й школе Махачкалы.