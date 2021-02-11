ЗАМАНА - Разработка магистранта ДГУ усовершенствует отбор кадров для предприятий

Разработка магистранта ДГУ усовершенствует отбор кадров для предприятий

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11 февраля, 2021. Четверг 15:09
Разработка магистранта ДГУ усовершенствует отбор кадров для предприятий

Уникальная компьютерная система «Конфигурация для автоматизации и поиска кадров на платформе 1С: предприятие" (свидетельство о государственной  регистрации программы для ЭВМ 2020618556), созданная магистрантом факультета информатики и информационных технологий ДГУ Зайнулабидом Гаруновым,  позволит эффективнее отбирать кадры по необходимым критериям и сэкономить время.

Разработка магистранта ДГУ усовершенствует отбор кадров для предприятий
Общество

 

Студент разработал консоль запросов, где пользователь может написать запрос на языке sql и получить нужные ему данные. Для тех, кто не разбирается в программировании, создан конструктор запросов: необходимо выполнить алгоритм действий, выбрать  данные и получить информацию.

 

«Работодатели могут найти студента определенного факультета и вуза. Можно выбрать кадры по стажу работы или заработной плате. После настройки параметров в конструкторе запросов выводится таблица со всеми необходимыми данными»,- отмечает автор проекта.

 

Основные цели, реализованные в конфигурации: автоматизация работы с сотрудниками и кадрами, входящими в состав организации для быстрого поиска необходимой информации; анализ выбранных данных и получение необходимых результатов в удобной форме в виде автоматически генерируемой таблицы.

 

«Разработка магистранта ДГУ  Зайнулабида Гарунова  в виде компьютерной  системы «Конфигурация для автоматизации и поиска кадров на предприятии» - инновационная современная программа, которая действительно позволяет эффективно отбирать кадры по необходимым критериям. И что самое главное, это удобный и простой в использовании интерфейс программы, позволяющий любому пользователю ПК без специальных знаний работать в программе и сэкономить время при поиске,- отмечает Осман Булатов, руководитель направления по работе с государственными органами и крупным бизнесом в дагестанском филиале «Ростелеком», победитель конкурса «Лидеры России. Политика». - Считаю, что эта программа будет очень востребована на рынке труда не только Дагестана, но и России, в деятельности средних и крупных фирм».

 

Зайнулабид Гарунов представил разработку на конкурс грантов Президента РФ по образовательной программе  магистратуры и стал одним из 1500 обладателей Это единственный победитель конкурса президентских грантов в Даггосуниверситете. Ранее он становился призёром Международного конкурса выпускных квалификационных работ в разделе «Технические, физико-математические науки, науки о Земле».

 

 

«Зайнулабид Гарунов освоил актуальные компетенции в области администрирования, конфигурирования информационных систем и реинжиниринга бизнес-процессов. Они очень востребованы на рынке труда, и с такой квалификацией он спокойно мог бы трудоустроиться с высоким окладом в хорошей организации. Но Зайнулабид решил продолжить обучение в магистратуре  и строит планы наращивания компетентности в дальнейшем в аспирантуре. Такие молодые люди - наша основная надежда в реализации сложной задачи обновления кадрового потенциала по IT-направлениям»,- считает Заур Исмиханов, декан факультета информатики и информационных технологий Даггосуниверситета.

 

 

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