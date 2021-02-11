Дагестанцы проголосуют за объекты благоустройства своего региона

Принять участие в голосовании сможет любой желающий в возрасте от 14 лет.

«Мы запускаем единую online-площадку для голосования по подбору территорий для обустройства. Волеизъявление устроено очень просто, регистрация доступна через госуслуги, разные социальные сети, также можно пройти идентификацию через другие сервисы», сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Жители Дагестана также приглашаются к голосованию. Для того, чтобы отдать свое предпочтение какой-либо территории, предложенной для благоустройства, необходимо зайти на площадку, выбрать регион и отдать свой голос за один из предложенных вариантов. Как подчеркнул Максим Егоров, сроки голосования для обустройства территории на будущий год пройдут с 26 апреля по 30 мая.

Стоит отметить, что Всероссийский конкурс лучших проектов организации удобной городской среды в небольших городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем принимают участие города с количеством жителей до 100 тыс. человек, также исторические поселения федерального и регионального значения.