ЗАМАНА - Дагестанцы проголосуют за объекты благоустройства своего региона

Дагестанцы проголосуют за объекты благоустройства своего региона

Автор
11 февраля, 2021. Четверг 14:55
Дагестанцы проголосуют за объекты благоустройства своего региона

В России запустили федеральную платформу по формированию комфортной городской среды. Цель проекта, который запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», максимально упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

Дагестанцы проголосуют за объекты благоустройства своего региона
Общество

Принять участие в голосовании сможет любой желающий в возрасте от 14 лет.
«Мы запускаем единую online-площадку для голосования по подбору территорий для обустройства. Волеизъявление устроено очень просто, регистрация доступна через госуслуги, разные социальные сети, также можно пройти идентификацию через другие сервисы», сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
Жители Дагестана также приглашаются к голосованию. Для того, чтобы отдать свое предпочтение какой-либо территории, предложенной для благоустройства, необходимо зайти на площадку, выбрать регион и отдать свой голос за один из предложенных вариантов. Как подчеркнул Максим Егоров, сроки голосования для обустройства территории на будущий год пройдут с 26 апреля по 30 мая.
Стоит отметить, что Всероссийский конкурс лучших проектов организации удобной городской среды в небольших городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем принимают участие города с количеством жителей до 100 тыс. человек, также исторические поселения федерального и регионального значения.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top