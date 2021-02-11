Принять участие в голосовании сможет любой желающий в возрасте от 14 лет.
«Мы запускаем единую online-площадку для голосования по подбору территорий для обустройства. Волеизъявление устроено очень просто, регистрация доступна через госуслуги, разные социальные сети, также можно пройти идентификацию через другие сервисы», сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
Жители Дагестана также приглашаются к голосованию. Для того, чтобы отдать свое предпочтение какой-либо территории, предложенной для благоустройства, необходимо зайти на площадку, выбрать регион и отдать свой голос за один из предложенных вариантов. Как подчеркнул Максим Егоров, сроки голосования для обустройства территории на будущий год пройдут с 26 апреля по 30 мая.
Стоит отметить, что Всероссийский конкурс лучших проектов организации удобной городской среды в небольших городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем принимают участие города с количеством жителей до 100 тыс. человек, также исторические поселения федерального и регионального значения.
Дагестанцы проголосуют за объекты благоустройства своего региона
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 14:55
В России запустили федеральную платформу по формированию комфортной городской среды. Цель проекта, который запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», максимально упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.
Принять участие в голосовании сможет любой желающий в возрасте от 14 лет.
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