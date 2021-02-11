В Дагестане увеличат меры социальной поддержи детей сирот

«Ассигнования на приобретение жилья для них увеличили на 300 миллионов рублей, что сделает возможным обеспечить необходимым жильем более 600 детей», подчеркнул Глава региона. Уточним, что в прошлом году эта цифра была в два раза меньше. Следует отметить, что в рамках решения жилищной проблемы ветеранов-«афганцев» в этом году в республиканском бюджете также предусмотрена беспрецедентная сумма более 220 миллионов рублей. Предполагается улучшить жилищные условия 200 ветеранов.

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