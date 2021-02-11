«Ассигнования на приобретение жилья для них увеличили на 300 миллионов рублей, что сделает возможным обеспечить необходимым жильем более 600 детей», подчеркнул Глава региона. Уточним, что в прошлом году эта цифра была в два раза меньше. Следует отметить, что в рамках решения жилищной проблемы ветеранов-«афганцев» в этом году в республиканском бюджете также предусмотрена беспрецедентная сумма более 220 миллионов рублей. Предполагается улучшить жилищные условия 200 ветеранов.
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