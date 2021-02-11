Итоги «Формирования комфортной городской среды» обсудили в Махачкале

В первую очередь в ходе совещания по подведению итогов ФКГС было отмечено, что бюджет регионального проекта в минувшем году составил 934,88 млн рублей.

Так, на выделенные средства было благоустроено 259 территорий, общая площадь которых составила 768,12 тыс. кв. м (76,81 га).

Подробнее о том, какие комфортные условия для отдыха свыше 1,4 млн граждан были созданы за 2020 год – читайте здесь.