ЗАМАНА - Итоги «Формирования комфортной городской среды» обсудили в Махачкале

Итоги «Формирования комфортной городской среды» обсудили в Махачкале

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11 февраля, 2021. Четверг 13:26
Итоги «Формирования комфортной городской среды» обсудили в Махачкале

В первую очередь в ходе совещания по подведению итогов ФКГС было отмечено, что бюджет регионального проекта в минувшем году составил 934,88 млн рублей.

Итоги «Формирования комфортной городской среды» обсудили в Махачкале
Общество

Так, на выделенные средства было благоустроено 259 территорий, общая площадь которых составила 768,12 тыс. кв. м (76,81 га).  

Подробнее о том, какие комфортные условия для отдыха свыше 1,4 млн граждан были созданы за 2020 год – читайте здесь.

 

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