Так, на выделенные средства было благоустроено 259 территорий, общая площадь которых составила 768,12 тыс. кв. м (76,81 га).
Подробнее о том, какие комфортные условия для отдыха свыше 1,4 млн граждан были созданы за 2020 год – читайте здесь.
В первую очередь в ходе совещания по подведению итогов ФКГС было отмечено, что бюджет регионального проекта в минувшем году составил 934,88 млн рублей.
Так, на выделенные средства было благоустроено 259 территорий, общая площадь которых составила 768,12 тыс. кв. м (76,81 га).
Подробнее о том, какие комфортные условия для отдыха свыше 1,4 млн граждан были созданы за 2020 год – читайте здесь.
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