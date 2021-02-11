ЗАМАНА - Сельскохозяйственную микроперепись проведут в Дагестане

Сельскохозяйственную микроперепись проведут в Дагестане

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11 февраля, 2021. Четверг 13:18
Сельскохозяйственную микроперепись проведут в Дагестане

Заседание по данному вопросу прошло накануне под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Сельскохозяйственную микроперепись проведут в Дагестане
Общество

В частности, было отмечено, что ключевое предназначение сельскохозяйственной переписи, планируемой в 2021 году, заключается в получении полного отчета деятельности в сельском хозяйстве

Отмечено, что перепись будет проводиться опросным путем.

 

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