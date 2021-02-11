В частности, было отмечено, что ключевое предназначение сельскохозяйственной переписи, планируемой в 2021 году, заключается в получении полного отчета деятельности в сельском хозяйстве
Отмечено, что перепись будет проводиться опросным путем.
Заседание по данному вопросу прошло накануне под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В частности, было отмечено, что ключевое предназначение сельскохозяйственной переписи, планируемой в 2021 году, заключается в получении полного отчета деятельности в сельском хозяйстве
Отмечено, что перепись будет проводиться опросным путем.
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