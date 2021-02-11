Обсуждая комплексное развитие самого южного города России – Дербента, премьер-министр республики отметил, что расширение махачкалинского международного аэропорта требуют обеспечения качественного железнодорожного сообщения.
Предпроектный анализ вариантов организации железнодорожного сообщения представил гендиректор ООО «Архитектурное бюро Т.Башкаева» Тимур Башкаев, который в своем докладе предложил обустроить на станциях одну островную платформу, блок лифтовых коммуникаций, а также организовать зону современного общественного пространства.
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