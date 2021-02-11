ЗАМАНА - В Дагестане намерены расширять железнодорожную сеть

В Дагестане намерены расширять железнодорожную сеть

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11 февраля, 2021. Четверг 13:08
В Дагестане намерены расширять железнодорожную сеть

Вопросы развития железнодорожного транспорта, а в частности – железнодорожное сообщение между столичным аэропортом и Дербентом, обсудили в ходе совещания, прошедшего накануне под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

В Дагестане намерены расширять железнодорожную сеть
Общество

Обсуждая комплексное развитие самого южного города России – Дербента, премьер-министр республики отметил, что расширение махачкалинского международного аэропорта требуют обеспечения качественного железнодорожного сообщения.

Предпроектный анализ вариантов организации железнодорожного сообщения представил гендиректор ООО «Архитектурное бюро Т.Башкаева» Тимур Башкаев, который в своем докладе предложил обустроить на станциях одну островную платформу, блок лифтовых коммуникаций, а также организовать зону современного общественного пространства.

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