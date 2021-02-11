Названа сумма, которую жители Дагестана готовы потратить на свадьбу

В среднем от 200 до 300 тысяч рублей, по данным Сбербанк Страхование, дагестанцы готовы тратить на свадьбу. Это, по данным информационного ресурса Мирмол, самый высокий показатель в России на сегодняшний день.