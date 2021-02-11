"Береговой патруль" ДГУ на страже сохранения флоры и фауны Дагестана

В Дагестане работает созданный студентами Институт экологии и устойчивого развития (ИЭУР) Даггосуниверситета «Каспийский природоохранный центр» (КПН) по восстановление флоры и фауны Каспийского моря и прикаспийского региона, возглавляет центр –магистрант ИЭУР Заур Гапизов.

На дагестанском побережье Каспийского моря в 2020 году нашли почти 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели установить не удалось.

Отряд волонтеров центра (КПН) – «Береговой патруль» борется за сохранение популяции нерпы. Он проводит осмотр побережья, помогает выпутывать застрявших в сети тюленей, беретпробы воды и туш млекопитающих, которые затем направляют на анализ в лаборатории.

«Большое количество раненых животных не может продолжать жить в дикой природе, им нужна реабилитация, мы будем исследовать, брать анализы и подготавливать млекопитающих для выпуска в море, – говорит Гапизов.

Ученые ДГУ называют несколько возможныхпричин гибели тюленей: инфекционные заболевания вирусного происхождения (чумка), рыболовные сети, в которые попадают нерпы и тонут, загрязнение моря, уменьшение количества еды, а также глобальное потепление – нерпа щенится на льду в Северном Каспии, а в последние годы море теплеет и льда значительно меньше.

Особую опасность, по мнению исследователей, представляют китайские мелкоячеистые пластиковые браконьерские сети («путанка»).

«На побережье Каспия рыбаки устанавливают ставные сети, лесочные. Если они долгое время не выходят в море, тюлень, попавший в сеть, запутывается и не может всплыть, задыхается и погибает», – говорит Абдурахман Гайирбеков,доцент кафедры зоологии ИЭУР.

После занесения в Красную книгу нерпа приобрела природоохранный статус, теперь за убийство животного грозит до 4-х лет лишения свободы.

«Рыбаки с лицензией безбоязненно ставят сети на якорь на весь день, браконьеры орудуют ночью: устанавливают сеть с небольшим грузом из песка, который ее не удержит. Она отрывается и блуждает по течению: сети-привидения, в которую попадают мальки, мелкая рыба. Из капроновой тюлень может еще выбраться, перегрызть, но из пластиковой – нет», – говорит Абдурахманов.

Изменить ситуации поможет только комплексный подход и изменения отношения к природе, считаетученый.

Так, студенты института проводят акции в рыбацких поселках, переодеваются в костюмы тюленей, проводят экоуроки, рассказывают о важности сохранения видового разнообразия.

«Эковолонтерство – часть учебного процесса:участвуя в экспедиционных исследованиях, они учатся брать образцы, транспортировать лабораторию, проводить анализ», рассказывает директор ИЭУР Алимурад Гаджиев.

Активисты КПЦ установили на побережье щиты с телефоном организации, куда можно будет обратиться по поводу найденных погибших и раненых животных.

«Волонтеры рассказывают об опасности исчезновения и что в их руках спасение тюленя. Нерпа занесена в Красную Книгу, но именно осознанное отношение позволит сохранить и восстановить популяцию », – отмечает Гаджиев.