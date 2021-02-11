ЗАМАНА - "Береговой патруль" ДГУ на страже сохранения флоры и фауны Дагестана

"Береговой патруль" ДГУ на страже сохранения флоры и фауны Дагестана

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11 февраля, 2021. Четверг 11:10
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В Дагестане работает созданный  студентами  Институт экологии и устойчивого развития (ИЭУР) Даггосуниверситета «Каспийский природоохранный центр» (КПН) по восстановление флоры и фауны Каспийского моря  и прикаспийского региона, возглавляет центрмагистрант ИЭУР Заур Гапизов.

"Береговой патруль" ДГУ на страже сохранения флоры и фауны Дагестана
Общество

На дагестанском побережье Каспийского моря в 2020 году нашли почти 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели установить не удалось.

Отряд волонтеров центра (КПН)«Береговой патруль» борется за сохранение популяции нерпы. Он проводит осмотр побережья, помогает выпутывать застрявших в сети тюленей, беретпробы воды и туш млекопитающих, которые затем направляют  на анализ в лаборатории.

«Большое количество раненых животных не может продолжать жить в дикой природе, им нужна реабилитация, мы будем исследовать, брать анализы  и подготавливать млекопитающих  для выпуска в море, – говорит Гапизов.

Ученые ДГУ называют несколько возможныхпричин гибели тюленей: инфекционные заболевания вирусного происхождения (чумка), рыболовные сети, в которые попадают нерпы и тонут, загрязнение моря, уменьшение количества  еды, а также глобальное потепление – нерпа щенится на льду в Северном Каспии, а в последние годы море теплеет и льда значительно меньше.

Особую опасность, по мнению исследователей, представляют китайские мелкоячеистые пластиковые браконьерские сети («путанка»).

«На побережье Каспия рыбаки устанавливают ставные сети, лесочные. Если они долгое время не выходят в море, тюлень, попавший в сеть, запутывается и не может всплыть, задыхается и погибает», – говорит Абдурахман Гайирбеков,доцент кафедры  зоологии ИЭУР.

После занесения в Красную книгу нерпа приобрела природоохранный статус, теперь за убийство животного грозит до 4-х лет лишения свободы.

 «Рыбаки с лицензией безбоязненно ставят сети на якорь на весь день, браконьеры орудуют ночью: устанавливают сеть с небольшим грузом из песка, который ее не удержит. Она отрывается и блуждает по течению: сети-привидения, в которую попадают мальки, мелкая рыба. Из капроновой тюлень может еще  выбраться, перегрызть, но из пластиковой – нет», – говорит Абдурахманов.

Изменить ситуации поможет только комплексный подход и изменения отношения к природе, считаетученый.

Так, студенты института проводят акции в рыбацких поселках, переодеваются в костюмы тюленей, проводят экоуроки, рассказывают о важности сохранения видового разнообразия.

«Эковолонтерство  – часть учебного процесса:участвуя в экспедиционных исследованиях, они учатся брать образцы, транспортировать лабораторию, проводить анализ», рассказывает директор ИЭУР Алимурад Гаджиев.

Активисты КПЦ установили на побережье щиты с телефоном организации, куда можно будет обратиться по поводу найденных погибших и раненых животных.

«Волонтеры рассказывают об опасности исчезновения и что в их руках спасение тюленя. Нерпа занесена в Красную Книгу, но именно осознанное отношение позволит сохранить и восстановить популяцию », – отмечает  Гаджиев.

 

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