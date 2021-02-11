В статье автор приводит сведения о молодом человек, погибшего при взрыве мины-ловушки 11 февраля 2000 года в Чечне.
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Автором материала, в котором говорится о кавалере ордена Мужества Марате Молчанове, является корреспондент издания «Дагестанская правда» Аскар Магомедов.
В статье автор приводит сведения о молодом человек, погибшего при взрыве мины-ловушки 11 февраля 2000 года в Чечне.
Подробнее – читайте, перейдя по ссылке.
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