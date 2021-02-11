Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг вывоза мусора на территории городов, руководитель ведомства отметил, что на данный момент для решения проблемы министерством определены временные регоператоры (до проведения конкурса).
В Махачкале перебои с вывозом мусора продлятся до весны
- Автор Арслан
- 11 февраля, 2021. Четверг 09:52
О том, что новые региональные операторы по вывозу ТКО в городах Махачкале и Каспийске начнут работу с 1 марта, в рамках пресс-конференции, прошедшей на площадке РИА «Дагестан», сообщил глава минприроды Дагестана Рахман Гамидов.