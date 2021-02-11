ЗАМАНА - В Махачкале перебои с вывозом мусора продлятся до весны

В Махачкале перебои с вывозом мусора продлятся до весны

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11 февраля, 2021. Четверг 09:52
В Махачкале перебои с вывозом мусора продлятся до весны

О том, что новые региональные операторы по вывозу ТКО в городах Махачкале и Каспийске начнут работу с 1 марта, в рамках пресс-конференции, прошедшей на площадке РИА «Дагестан», сообщил глава минприроды Дагестана Рахман Гамидов.

В Махачкале перебои с вывозом мусора продлятся до весны
Общество

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг вывоза мусора на территории городов, руководитель ведомства отметил, что на данный момент для решения проблемы министерством определены временные регоператоры (до проведения конкурса).

 

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