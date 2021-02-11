ЗАМАНА - Житель Буйнакска приговорен к 10 годам колонии за убийство раввина

Житель Буйнакска приговорен к 10 годам колонии за убийство раввина

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11 февраля, 2021. Четверг 00:05
Житель Буйнакска приговорен к 10 годам колонии за убийство раввина

Буйнакский городской суд приговорил к 10 годам колонии особенного режима обитателя города Артура Абдуллаева. 34-летний безработный признали виноватым в убийстве главу иудейской группы города Буйнакска Изгиягу Пашаева.

Житель Буйнакска приговорен к 10 годам колонии за убийство раввина
Общество

В суде было подтверждено, что 13 марта прошедшего года между Пашаевым и Абдулаевым произошла ссора, в результате которой Пашаеву были нанесены травмы, от которых он скончался в больнице через несколько суток не приходя в сознание. «При назначении наказания судом была учтена уже имеющаяся судимость за аналогичное по тяжести преступление, отмечает пресс-служба.
Приговор может быть опротестован в апелляционном порядке.

 

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