Житель Буйнакска приговорен к 10 годам колонии за убийство раввина

В суде было подтверждено, что 13 марта прошедшего года между Пашаевым и Абдулаевым произошла ссора, в результате которой Пашаеву были нанесены травмы, от которых он скончался в больнице через несколько суток не приходя в сознание. «При назначении наказания судом была учтена уже имеющаяся судимость за аналогичное по тяжести преступление, отмечает пресс-служба.

Приговор может быть опротестован в апелляционном порядке.