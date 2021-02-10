Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обратится в вузы с просьбой синхронизировать даты проведения дополнительных, профильных вступительных испытаний с расписанием ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Мазуев.

Он уточнил, что проблемы возникают с высшими учебными заведениями, проводящими дополнительные испытания слишком рано. "Хотелось бы, чтобы они сдвинули свои экзамены в соответствии с текущим расписанием ЕГЭ. Мы будем просить об этом Совет ректоров", уточнил глава ведомства.