ЗАМАНА - Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ

Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ

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10 февраля, 2021. Среда 17:30
Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обратится в вузы с просьбой синхронизировать даты проведения дополнительных, профильных вступительных испытаний с расписанием ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Мазуев.

Рособрнадзор попросит вузы согласовать даты вступительных экзаменов с ЕГЭ
Общество

Он уточнил, что проблемы возникают с высшими учебными заведениями, проводящими дополнительные испытания слишком рано. "Хотелось бы, чтобы они сдвинули свои экзамены в соответствии с текущим расписанием ЕГЭ. Мы будем просить об этом Совет ректоров", уточнил глава ведомства.

 

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