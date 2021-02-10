Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде

Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов. Пробный тур пройдет с 9 по 28 февраля, главный с 1 по 14 марта. Совладать с задачками участники должны в течение 60 минут, приступить к прохождению олимпиады можно в любое время.

Каждый школьник, прошедший испытания олимпиады получит сертификат участника, победителя либо призёра. Преподаватели, чьи классы наиболее лучшим образом проявят свои знания, получат благодарственные письма от организаторов. Регистрация возможна по ссылке