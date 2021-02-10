ЗАМАНА - Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде

Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде

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10 февраля, 2021. Среда 15:00
Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде

Дагестанские школьники приглашаются к участию в ежегодной бесплатной online-олимпиаде сервиса Yandex.Учебник «Я люблю математику».

Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде
Общество

Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов. Пробный тур пройдет с 9 по 28 февраля, главный с 1 по 14 марта. Совладать с задачками участники должны в течение 60 минут, приступить к прохождению олимпиады можно в любое время.
Каждый школьник, прошедший испытания олимпиады получит сертификат участника, победителя либо призёра. Преподаватели, чьи классы наиболее лучшим образом проявят свои знания, получат благодарственные письма от организаторов. Регистрация возможна по ссылке

 

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