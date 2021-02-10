Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов. Пробный тур пройдет с 9 по 28 февраля, главный с 1 по 14 марта. Совладать с задачками участники должны в течение 60 минут, приступить к прохождению олимпиады можно в любое время.
Каждый школьник, прошедший испытания олимпиады получит сертификат участника, победителя либо призёра. Преподаватели, чьи классы наиболее лучшим образом проявят свои знания, получат благодарственные письма от организаторов. Регистрация возможна по ссылке
Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 15:00
Дагестанские школьники приглашаются к участию в ежегодной бесплатной online-олимпиаде сервиса Yandex.Учебник «Я люблю математику».
Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов. Пробный тур пройдет с 9 по 28 февраля, главный с 1 по 14 марта. Совладать с задачками участники должны в течение 60 минут, приступить к прохождению олимпиады можно в любое время.
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