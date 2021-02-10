На мероприятия, в ходе которого стороны обменялись опытом, было отмечено, что проект представляет собой карту, на которой цветными точками помечены мусорные контейнерные площадки.
В Махачкале заработала онлайн-система контроля за санитарным состоянием города
- Автор Арслан
- 10 февраля, 2021. Среда 12:05
Системы цифрового мониторинга и контроля за санитарным состоянием столицы Дагестана были изучены в рамках встречи сотрудников региональной госжилинспекции с представителями республиканского министерства природных ресурсов.
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