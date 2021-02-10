По данным источника, уже сейчас во многих регионах выпало превышающее норму количество осадков.
Как сообщает ВНИИ ГОЧС, плохие погодные условия могут нарушить системы жизнеобеспечения населения 12 регионов.
Опасная погода, согласно сведениям Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ждет жителей Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов России.
По данным источника, уже сейчас во многих регионах выпало превышающее норму количество осадков.
Как сообщает ВНИИ ГОЧС, плохие погодные условия могут нарушить системы жизнеобеспечения населения 12 регионов.
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