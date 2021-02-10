ЗАМАНА - Непогода может стать причиной ЧС в 12 регионах России

Непогода может стать причиной ЧС в 12 регионах России

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10 февраля, 2021. Среда 11:38
Непогода может стать причиной ЧС в 12 регионах России

Опасная погода, согласно сведениям Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ждет жителей Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов России.

Непогода может стать причиной ЧС в 12 регионах России
Общество

По данным источника, уже сейчас во многих регионах выпало превышающее норму количество осадков.

Как сообщает ВНИИ ГОЧС, плохие погодные условия могут нарушить системы жизнеобеспечения населения 12 регионов.

 

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