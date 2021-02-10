ЗАМАНА - Магистрант ДГУ и МЧС России водрузили флаг Дагестана на высоту около 4000 метров

Магистрант ДГУ и МЧС России водрузили флаг Дагестана на высоту около 4000 метров

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10 февраля, 2021. Среда 11:14
Магистрант ДГУ и МЧС России водрузили флаг Дагестана на высоту около 4000 метров

Участники спортивно-альпинистского клуба Даггосуниверситета «ЭОС» и спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России водрузили флаги Дагестана, МИД и ДГУ  на вершину Сельда горы Базардюзю.

Магистрант ДГУ и МЧС России водрузили флаг Дагестана на высоту около 4000 метров
Общество

 

«Мы начали подготовку к восхождению за две недели до выезда. Вся команда была настроена на 100%, но погодные условия помешали покорить самую высокую точку Дагестана,- делится Салим Магомедов,  магистр физического факультета ДГУ, выпускник клуба «ЭОС». - Мы разбили лагерь, совершили аклиматизационные выходы, погода обещала быть хорошей. Подъем в 03:00, подготовка и выход в 04:00 - ветер, пурга! Чем выше поднимаемся, тем сильнее ветер. В какой-то момент нас начало уносить: как оказалось, скорость ветра уже достигла  30-35 метров в секунду».

 

 

Спасатели планировали покорить высшую точку республики - гору Базар-Дюзю в селе Куруш Докузпаринского района, но из-за неблагоприятных погодных условий сумели подняться лишь на вершину Сельды горы Базардюзю на высоте около 4000 метров.

 

«К 8 утра мы дошли до подножья горы к развилке Бахчаг. Стало ясно, что гора нас не ждëт: все тучи собрались на ней, и дальнейший подъем стал опасным для жизни группы. Пришлось вернуться в лагерь. В следующий день все повторилось, и в последующие дни, по прогнозам синоптиков, погода не улучшалась, поэтому мы решили покорить гору Сельды»,- вспоминает спортсмен.

 

Восхождение на гору посвящено 100-летию образования ДАССР.

 

Милана Меджидова

 

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