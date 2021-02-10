ЗАМАНА - Мусорную свалку ликвидировали в одном из горных районов Дагестана

Мусорную свалку ликвидировали в одном из горных районов Дагестана

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10 февраля, 2021. Среда 10:51
Мусорную свалку ликвидировали в одном из горных районов Дагестана

Несанкционированная стихийная свалка, образовавшуюся на землях сельскохозяйственного назначения в Карабудахкентском районе республики, была уничтожена сотрудниками регионального Управления Россельхознадзора.

Мусорную свалку ликвидировали в одном из горных районов Дагестана
Общество

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что подобные сборы отходов, один из которых был зафиксирован на землях площадью 0,3 га вблизи села Агачаул, оказывают негативное воздействие на почву.

 

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