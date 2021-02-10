В пресс-службе надзорного органа сообщили, что подобные сборы отходов, один из которых был зафиксирован на землях площадью 0,3 га вблизи села Агачаул, оказывают негативное воздействие на почву.
Мусорную свалку ликвидировали в одном из горных районов Дагестана
- Автор Арслан
- 10 февраля, 2021. Среда 10:51
Несанкционированная стихийная свалка, образовавшуюся на землях сельскохозяйственного назначения в Карабудахкентском районе республики, была уничтожена сотрудниками регионального Управления Россельхознадзора.
Последнее от Арслан
- В Дагестане презентовали книгу Ахмада Афанди «Благонравие праведников»
- В Дагестане появился высокоточный экспресс-тест на COVID-19
- Информация о массовом падеже ягнят в Дагестана не подтвердилась
- Республиканская клиническая больница № 2 возобновила плановый прием пациентов
- В ОНФ прокомментировали ход суда над Навальным по делу об оскорблении ветерана