Информация о массовом падеже ягнят в Дагестана не подтвердилась

Автор Арслан

Негодование жителей региона, по данным Минсельхозпрода РД, вызвал появившийся ранее в социальных сетях видеоролик, на кадрах которого видны трупы ягнят. На основе этого в СМИ распространилась информация о массовом падеже скота в Кулинском районе Дагестана.