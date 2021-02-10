ЗАМАНА - Информация о массовом падеже ягнят в Дагестана не подтвердилась

Информация о массовом падеже ягнят в Дагестана не подтвердилась

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10 февраля, 2021. Среда 09:31
Информация о массовом падеже ягнят в Дагестана не подтвердилась

Негодование жителей региона, по данным Минсельхозпрода РД, вызвал появившийся ранее в социальных сетях видеоролик, на кадрах которого видны трупы ягнят. На основе этого в СМИ распространилась информация о массовом падеже скота в Кулинском районе Дагестана.

Информация о массовом падеже ягнят в Дагестана не подтвердилась
Общество

Выяснить в чем дело в района выдвинулась делегация регионального комитета по ветеринарии совместно начальником Управления животноводства и племенной работы Минсельхозпрода РД Рамазана Малачилова.

По данным сельскохозяйственного ведомства, скот принадлежал работникам племхозяйства «Кулинский». Было отмечено, что причиной гибели 50 ягнят послужили переохлаждение, а также низкая обеспеченность кормами.

Выяснилось, что обозначенный в видеоролике момент массового падежа молодняка не подтвердился, отмечена сохранность ягнят в пределах 95%, что является нормой.

 

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