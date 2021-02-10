Выяснить в чем дело в района выдвинулась делегация регионального комитета по ветеринарии совместно начальником Управления животноводства и племенной работы Минсельхозпрода РД Рамазана Малачилова.
По данным сельскохозяйственного ведомства, скот принадлежал работникам племхозяйства «Кулинский». Было отмечено, что причиной гибели 50 ягнят послужили переохлаждение, а также низкая обеспеченность кормами.
Выяснилось, что обозначенный в видеоролике момент массового падежа молодняка не подтвердился, отмечена сохранность ягнят в пределах 95%, что является нормой.