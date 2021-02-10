Дело экс-начальника УФСИН по Дагестану Муслима Даххаева передано в суд

В Кировский райсуд Махачкалы направлено уголовное дело в отношении экс-руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан Муслима Даххаева, который обвиняется в превышении служебных полномочий, рассказывает пресс-центр прокуратуры республики.

По данным следствия, обвиняемый незаконно привлекал осужденных к труду в виде строительных и ремонтных работ в своем доме и в доме своей матери.

Кроме того, Даххаев освободил от исполнения служебных обязанностей двух сотрудников махачкалинского СИЗO-1, обязав их проконтролировать работу этих осужденных.

Как следует из обвинительного заключения, осужденным и двум сотрудникам СИЗO была выплачена заработная из госбюджета за тот период, что они были занятыми работами на частной территории, принадлежащей Даххаеву.