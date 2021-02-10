По данным следствия, обвиняемый незаконно привлекал осужденных к труду в виде строительных и ремонтных работ в своем доме и в доме своей матери.
Кроме того, Даххаев освободил от исполнения служебных обязанностей двух сотрудников махачкалинского СИЗO-1, обязав их проконтролировать работу этих осужденных.
Как следует из обвинительного заключения, осужденным и двум сотрудникам СИЗO была выплачена заработная из госбюджета за тот период, что они были занятыми работами на частной территории, принадлежащей Даххаеву.