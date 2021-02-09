ЗАМАНА - В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов

В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов

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09 февраля, 2021. Вторник 18:44
В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов

В Махачкале 3 больницы, переориентированные на работу с covid пациентами, возвращаются к привычному режиму.

В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов
Общество

Распоряжение о восстановлении плановой помощи подписала временно исполняющий обязанности руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева. Среди тех, где уже возобновили штатный прием Республиканская больиница восстановительного лечения (РБВЛ и Республиканская клиническая больница №2 (РКБ№2). Последних пациентов с коронавирусом выписывают и в Республиканской клинической больнице (РКБ), где для их излечения был переориентирова корпус практически на 600 коек. РКБ заработает в полную силу уже с 15 февраля.

 

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