В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов

Распоряжение о восстановлении плановой помощи подписала временно исполняющий обязанности руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева. Среди тех, где уже возобновили штатный прием Республиканская больиница восстановительного лечения (РБВЛ и Республиканская клиническая больница №2 (РКБ№2). Последних пациентов с коронавирусом выписывают и в Республиканской клинической больнице (РКБ), где для их излечения был переориентирова корпус практически на 600 коек. РКБ заработает в полную силу уже с 15 февраля.