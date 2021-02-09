В рамках визита, руководители ведомств обсудили возможное распределение в учреждения уголовно-исполнительной системы заказов для муниципальных и городских потребностей а также открытие новых видов производства.
Врио министра промышленности и торговли Дагестана посетил производственный сектор исправительной колонии
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 17:16
Временно исполняющий обязанности руководителя Министерства промышленности и торговли РД Низам Халилов посетил производственный сектор исправительной колонии №2.
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