Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"

С последней позиции на старте конкурса Дербентский платан сейчас поднялся на 4-е место, - сообщили в Даглесхозе.

Дербентский платан опережают деревья из Испании, Италии и Польши. Конкурс “Европейское дерево года 2021” набирает обороты, организаторы проекта призывают голосовать за деревья, представляющие регион, а в данном случае, Платан является главным деревом России. Голосование проходит с 1 февраля и продлится до 28 февраля этого года. Чтоб отдать свой голос за претендента, достаточно перейти по ссылке.

Внимание! Отданный голос будет необходимо подтвердить, перейдя по ссылке пришедшей на электронную почту.