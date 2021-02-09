ЗАМАНА - Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"

Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"

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09 февраля, 2021. Вторник 17:25
Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе &quot;Европейское дерево года&quot;

С последней позиции на старте конкурса Дербентский платан сейчас поднялся на 4-е место, - сообщили в Даглесхозе.

Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"
Общество

Дербентский платан опережают деревья из Испании, Италии и Польши. Конкурс “Европейское дерево года 2021” набирает обороты, организаторы проекта призывают голосовать за деревья, представляющие регион, а в данном случае, Платан является главным деревом России. Голосование проходит с 1 февраля и продлится до 28 февраля этого года. Чтоб отдать свой голос за претендента, достаточно перейти по ссылке.

Внимание! Отданный голос будет необходимо подтвердить, перейдя по ссылке пришедшей на электронную почту.

 

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