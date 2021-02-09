Волейбол – национальный спорт Дагестана

Дагестанский госуниверситет по праву можно назвать самым спортивным университетом региона. Многочисленные кубки, медали и грамоты украшают стены спортивного комплекса ДГУ. Основная часть наград завоевана сборной вуза по волейболу, и это не удивительно: в университете этот вид спорта в особом почете.

Пандемия и недостаток командных тренировок не отразились на сыгранности команды, считает тренер сборной ДГУ по волейболу Магомед Гаирбеков. За сезон было немного игр: команда участвовала в финале Универсиады, где заняла второе место.

«Сборная университета составляет костяк волейбольной команды республики “Дагестан”, – говорит тренер. Волейболисты, окончившие школы, стремятся поступить в наш вуз и попасть в сборную. За сезон команда участвует в пяти-шести крупных соревнованиях».

В феврале пройдет чемпионат Дагестана, в мае чемпионат СКФО и чемпионат вузов России, в котором сборная ДГУ – явный фаворит (победы 2017, 2019 гг.).

«В спорте главное – стремление, нацеленность на успех. Выстоять пять сетов матча без достаточной подготовки невозможно. Держать результат помогает параллельная подготовка к универсиаде и чемпионатам», – отмечает волейболист.

Игроки команды – Ражабдибир Шахбанмирзаев, Шамхал Мусаев признаны лучшими игроками соревнований «Кубок СВА –2018». Капитан команды – Адам Магомедов назван лучшим связующим турнира СКФО.

Успех сборной, по словам тренера, во многом обусловлен поддержкой руководства университета. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов — поклонник волейбола и сам участвует в соревнованиях.

Немалые успехи и у прекрасной спортивной половины вуза. Женская сборная по волейболу признана лучшей командой республики, а также лучшей студенческой командой во всём СКФО. Тренирует студенток доцент кафедры спортивных дисциплин, к.п.н. Заира Магомедова.

«Сильнейшие волейболистки Дагестана выбирают именно наш вуз, потому что именно у нас есть возможность пробовать свои силы на высоком уровне (участие в Чемпионатах России среди вузов), – рассказывает тренер. – Каждый год наша команда занимает первые места в Чемпионате РД и в студенческих чемпионатах».

Тренировки женской сборной по волейболу практически олимпийские: три-четыре раза в неделю после занятий девушки оттачивают спортивные навыки: броски, передачи, взлёты.

«В 2019 году мы заняли 3-е место на чемпионате России среди вузов – это достижение мы всегда вспоминаем с улыбками на лицах, – делится игрок команды, Карина Дайтиева. – У женского волейбола есть перспектива, наши результаты — это плоды долгих, изнурительных тренировок».

В волейбол играют не только студенты, но также сотрудники и преподаватели вуза: 23-24 февраля состоится традиционный турнир «Кубок ректора», в этом году он будет посвящен 90-летию университета.

Мужская и женская сборные вуза неоднократно становились победителями и призерами крупных региональных, всероссийских и международных соревнований. Среди наград мужской сборной: первое место во Всероссийском турнире памяти Расула Гамзатова, победа в Кубке России два года подряд (2017 и 2018 гг.), 1-е место в Чемпионате России среди студентов. 6-е место на чемпионате Европейских студенческих игр в Португалии. В копилке достижений женской команды: победы в Кубке СКФО по волейболу среди студенческих команд памяти С. Асиятилова и Кубке ДГУ, золото в Универсиаде прикаспийских государств (2018г) и участие в первенствах России.