ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах

Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах

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09 февраля, 2021. Вторник 16:29
Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах

В рамках пресс-подхода, Сергей Меликов прокомментировал СМИ ситуацию, сложившуюся в городах Дагестана с вывозом мусора.

Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах
Общество

Руководитель Республики Дагестан отметил, что данный вопрос нужно решить до пришествия теплой погоды, чтобы недопустить новых вспышек отравления и остальных заболеваний.

«Не хотел бы перекладывать ответственность на остальных, но эта история пришла к нам не сейчас. Когда на территории всего государства принимались стратегические решения по ТКО. Кое-где дилемму получилось решить, как в Архангельске либо Башкирии, к примеру. У нас не получилось. Не была отработана территориальная схема, места сбора мусора, складирования», - подчеркнул Сергей Меликов.

Кроме того, врио Главы Дагестана упомянул, что даже когда мусор вывозился в установленном порядке, Махачкала казалась замусоренным городом.
«Причина в том, что не эффективно расставлены пункты складирования, баки стояли на магистральных путях. Было принято много, по моему мнению, неправильных решений», - отметил Меликов.

 

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