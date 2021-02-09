Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах

Руководитель Республики Дагестан отметил, что данный вопрос нужно решить до пришествия теплой погоды, чтобы недопустить новых вспышек отравления и остальных заболеваний.

«Не хотел бы перекладывать ответственность на остальных, но эта история пришла к нам не сейчас. Когда на территории всего государства принимались стратегические решения по ТКО. Кое-где дилемму получилось решить, как в Архангельске либо Башкирии, к примеру. У нас не получилось. Не была отработана территориальная схема, места сбора мусора, складирования», - подчеркнул Сергей Меликов.

Кроме того, врио Главы Дагестана упомянул, что даже когда мусор вывозился в установленном порядке, Махачкала казалась замусоренным городом.

«Причина в том, что не эффективно расставлены пункты складирования, баки стояли на магистральных путях. Было принято много, по моему мнению, неправильных решений», - отметил Меликов.