В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов

В рамках реализации нацпроекта «Демография» и госпрограммы РФ «Развитие образования» в регионе до конца текущего года предусмотрено строительство 73 социальных объектов: 16 школ, 20 детских садов и 37 яслей. Работа по строительству 13 объектов уже находится на стадии завершения. Батыр Эмеев распорядился в течении двух недель подготовить объекты к открытию.

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