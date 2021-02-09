ЗАМАНА - В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов

В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов

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09 февраля, 2021. Вторник 15:49
В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов

Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев провел совещание по вопросам строительства социально-значимых объектов в республике.

В Дагестане готовятся к открытию 13 социальных объектов
Общество

В рамках реализации нацпроекта «Демография» и госпрограммы РФ «Развитие образования» в регионе до конца текущего года предусмотрено строительство 73 социальных объектов: 16 школ, 20 детских садов и 37 яслей. Работа по строительству 13 объектов уже находится на стадии завершения.  Батыр Эмеев распорядился в течении двух недель подготовить объекты к открытию.
Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке

 

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