ЗАМАНА - Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким убитого экс-главы дагестанского села

Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким убитого экс-главы дагестанского села

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09 февраля, 2021. Вторник 15:15
Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким убитого экс-главы дагестанского села

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования родственникам и знакомым убитого бывшего руководителя дагестанского села Новокули Абакара Капланова.

Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким убитого экс-главы дагестанского села
Общество

«Тяжело комментировать такую ситуацию, потому что она связана с гибелью одного человека и, по сути дела, потерей еще двух молодых людей. В силу того, что они совершили, они выпадут из активного социума на много лет. Выражаю соболезнования всем близким погибшего и хочу еще раз сказать, что ситуация находится под пристальным вниманием. Надеюсь, решение, которое примут в итоге, будет в полной мере соответствовать российскому законодательству», - произнес Меликов во время пресс-подхода по результатам совещания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сергей Меликов также подчеркнул,  что оценку данному случаю будет давать прокуратура, СК и, в результате, суд.

 

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