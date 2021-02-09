Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким убитого экс-главы дагестанского села

«Тяжело комментировать такую ситуацию, потому что она связана с гибелью одного человека и, по сути дела, потерей еще двух молодых людей. В силу того, что они совершили, они выпадут из активного социума на много лет. Выражаю соболезнования всем близким погибшего и хочу еще раз сказать, что ситуация находится под пристальным вниманием. Надеюсь, решение, которое примут в итоге, будет в полной мере соответствовать российскому законодательству», - произнес Меликов во время пресс-подхода по результатам совещания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сергей Меликов также подчеркнул, что оценку данному случаю будет давать прокуратура, СК и, в результате, суд.