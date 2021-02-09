Кроме того, Сергей Меликов подчеркнул возможность снятия всех ограничений до конца месяца.
"Если позитивная тенденция по уменьшению количества зараженных коронавирусной инфекцией сохранится, а количество привитых от вируса Covid-19 людей продолжит возрастать, то на ближайшем совещании оперштаба (приблизительно 24 февраля) будет рассмотрена возможность снятия и остальных ограничений", - подчеркнул Глава Дагестана.
На совещании оперштаба также были рассмотрены различные пути расширения масштабов прививочной кампании от коронавирусной инфекции.