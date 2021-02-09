Сергей Меликов снял ограничения по выходу на работу для граждан старше 65 лет

В процессе совещания оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов сообщил о снятии ограничений по выходу на работу для трудоустроенных людей старше 65 летнего возраста.

Кроме того, Сергей Меликов подчеркнул возможность снятия всех ограничений до конца месяца.

"Если позитивная тенденция по уменьшению количества зараженных коронавирусной инфекцией сохранится, а количество привитых от вируса Covid-19 людей продолжит возрастать, то на ближайшем совещании оперштаба (приблизительно 24 февраля) будет рассмотрена возможность снятия и остальных ограничений", - подчеркнул Глава Дагестана.

На совещании оперштаба также были рассмотрены различные пути расширения масштабов прививочной кампании от коронавирусной инфекции.