Зумруд Бучаева передала рентгенозащитные костюмы медучреждению Дагестана

На встрече с медицинским персоналом центра, председатель Профсоюза работников здравоохранения выразила свою благодарность за тяжелый, ответственный труд, отметив их профессионализм и самоотдачу, которые были проявлены во время сильной эпидемии.

При этом Руководитель центра Абдурахман Гасанов от лица всех служащих выразил благодарность Зумруд Бучаевой за регулярную помощь в решении вопросов медицинских специалистов.

Кроме того, в процессе работники сферы здравоохранения обсудили задачи Профсоюза и его деятельность.