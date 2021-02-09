ЗАМАНА - Зумруд Бучаева передала рентгенозащитные костюмы медучреждению Дагестана

Зумруд Бучаева передала рентгенозащитные костюмы медучреждению Дагестана

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09 февраля, 2021. Вторник 15:48
Зумруд Бучаева передала рентгенозащитные костюмы медучреждению Дагестана

Председатель Профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» ВПП «Единая Россия» Зумруд Бучаева передала сотрудникам Республиканского ортопедо-травматологического центра рентгенозащитные костюмы.

Зумруд Бучаева передала рентгенозащитные костюмы медучреждению Дагестана
Общество

На встрече с медицинским персоналом центра, председатель Профсоюза работников здравоохранения выразила свою благодарность за тяжелый, ответственный труд, отметив их профессионализм и самоотдачу, которые были проявлены во время сильной эпидемии.
При этом Руководитель центра Абдурахман Гасанов от лица всех служащих выразил благодарность Зумруд Бучаевой за регулярную помощь в решении вопросов медицинских специалистов.

Кроме того, в процессе работники сферы здравоохранения обсудили задачи Профсоюза и его деятельность.

 

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